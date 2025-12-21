Rubano salumi e formaggi per 800 euro | due uomini denunciati

I carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno portato a termine un’indagine che ha portato alla denuncia di due uomini per furto di salumi e formaggi per un valore di circa 800 euro. L’attività investigativa ha consentito di chiarire la dinamica del furto ai danni di un supermercato locale. Rubano salumi e formaggi per 800 euro: due uomini denunciati.

Si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma l'articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani che ha permesso di fare luce su un furto di generi alimentari avvenuto ai danni di un supermercato della zona. Rubano 800 euro di merce in un supermercato e fuggono da un'uscita d'emergenza: 31enne dell'Est Europa e 34enne italiano denunciati per furto - Si è conclusa con la denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 31enne di origini straniere e di un 34enne italiano, una complessa attività d'indagine condotta dai Carabinieri della Stazion

