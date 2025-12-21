Ruba un bancomat e lo usa alla sala slot. Intorno alle 21 di giovedì 18, infatti, i carabinieri di Cento hanno arrestato un 26enne, in Italia senza fissa dimora, con l’accusa di indebito utilizzo di carta di credito. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, quel pomeriggio la titolare di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ruba un bancomat, preleva i soldi e va a giocare alle slot machine: giovane nei guai

Leggi anche: Ruba un portafoglio e preleva 2.000 euro al bancomat: 26enne arrestata a Spilamberto

Leggi anche: Preleva i soldi al bancomat in via Riva Reno e viene borseggiato da due donne: arrestate

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Rapinato al bancomat nel giorno della paga: i banditi tornati in azione nel periodo degli stipendi; Sottratti 17mila euro alla nonnina di 90 anni: badante a processo.

Chiede prestiti a una coppia di amici e ruba loro il bancomat: spariti 65.000 euro - TOANO (Reggio Emilia) – Ha prosciugato il conto corrente cointestato di una coppia di conoscenti, richiedendo inizialmente ingenti somme necessarie a superare problemi economici e l’acquisto di un imm ... reggionline.com

Ruba il bancomat all'anziano mentre preleva, 42enne denunciato insieme alla moglie: in casa avevano 100mila euro in contanti - L’indagato, poco prima dell’arrivo dei militari, sarebbe riuscito con dei raggiri a impossessarsi della carta dell’87enne e a carpire anche il pin mentre l’anziano era a uno sportello Atm. corriereadriatico.it

Ruba il bancomat all'anziano mentre preleva, 42enne denunciato insieme alla moglie: in casa avevano 100mila euro in contanti - Ruba la carta di credito a un anziano al bancomat e va a prelevare duemila euro. leggo.it

Litiga con l’uomo con cui aveva avuto una relazione e gli ruba il bancomat insieme al compagno. È successo a Sulmona #Cronaca #LAquila - facebook.com facebook