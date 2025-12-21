Ruba posate d’argento e porcellane all’Eliseo e le vende su Vinted arrestato un maggiordomo presidenziale | quanto valevano

Ogni giorno il maggiordomo dell’argenteria dell’Eliseo andava al lavoro, sistemava le preziosissime posate e le porcellane dei servizi presidenziali e sottraeva qualche prezzo pregiato. Poi, senza dare nell’occhio, se li portava a casa per rivenderli online. È proprio dalle tracce web che è partita l’indagine, in particolare dagli oggetti a «edizione limitata» che la celebre Manifattura di Sévres avevano prodotto apposta per i banchetti presidenziali e che improvvisamente erano finiti all’asta su Vinted. Il maggiordomo – scrive il Guardian – è stato arrestato negli scorsi giorni insieme a due complici, e tutta la refurtiva è stata restituita al Palazzo. 🔗 Leggi su Open.online

