Ruba in un negozio il titolare lo insegue | violenta colluttazione prima dell’arresto

Nel corso dei giorni scorsi, si è verificato un episodio nel negozio di elettronica Masterdrone Store di Brescia, situato in Viale Saffi. Un uomo ha tentato di compiere un furto di dispositivi di valore, venendo poi inseguito dal titolare. La situazione è degenerata in una violenta colluttazione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Momenti di tensione nei giorni scorsi in Viale Saffi, all'interno del negozio di elettronica Masterdrone Store di Brescia, dove un uomo ha tentato di rubare alcuni dispositivi di valore, aggredendo il titolare e cercando poi la fuga. L'episodio si è concluso con l'intervento della Polizia di.

