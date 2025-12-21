Rowe sfida il Napoli | Not yet La Supercoppa è già iniziata

Jonathan Rowe si presenta a Riyadh con un atteggiamento rilassato, sorride e scherza, lasciando trasparire la sua serenità in vista della sfida contro il Napoli. La Supercoppa è già iniziata e lui sembra essere pronto a confrontarsi con questa importante occasione. La partita si avvicina e ogni dettaglio assume il suo peso, ma l’atleta britannico mantiene un approccio equilibrato e concentrato.

"> Riyadh – Jonathan Rowe parla, sorride, scherza. British nello stile e nei modi, elegante come l’ambiente che lo circonda: il Mandarin Oriental Al Faisaliah, quartier generale del Bologna a Riyadh. Ma quando il discorso si fa serio, la voce si abbassa e il messaggio arriva dritto. Lo racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, inviato in Arabia Saudita, descrivendo un ragazzo brillante fuori e dentro il campo. Alla domanda sul primo titolo mancato a livello di club, dopo l’Europeo Under 21 vinto con l’Inghilterra, Rowe risponde con tempismo cinematografico: «Not yet». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Rowe sfida il Napoli: «Not yet». La Supercoppa è già iniziata Leggi anche: Napoli contro Allegri dopo la sfida di Supercoppa, la nota del club Leggi anche: Napoli-Bologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Rowe sfida il Napoli: «Not yet». La Supercoppa è già iniziata. Bologna, Rowe fuori per infortunio all'intervallo contro il Napoli: il motivo - Jonathan Rowe aveva conquistato una maglia da titolare nella sfida di questo pomeriggio tra Bologna e Napoli. calciomercato.com | Jonathan Rowe: “Il Napoli Ricordo che mi sono infortunato il giorno in cui li battemmo 2-0. Sarà una sfida sulle ali Non posso dire quali sono le ali migliori, mi piacciono molto sia i miei compagni che i loro esterni. Per quello che ci riguarda, c’è competi x.com ALLENAMENTO DEL GIORNO MARTEDÌ 161225 Every minute on the minute – 20 minuti per il numero di ripetizioni totali Minuto 1: Calories on the rower Minuto 2: Alternating dumbbell hang clean-to-overheads Minuto 3: Toes-to-bars Minuto 4: Rest manu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.