Rowe Bologna il rigore contro l’Inter e la finale | È stato il secondo della mia carriera

Inter News 24 Rowe Bologna, il giocatore sul penalty decisivo contro l'Inter e guarda alla finale di Supercoppa con ambizione: dal coraggio dal dischetto alla crescita. Intervistato dal Corriere dello Sport, Jonathan Rowe, esterno offensivo del Bologna, è tornato a parlare del rigore segnato contro l' Inter nella semifinale di Supercoppa. Un episodio chiave, che ha contribuito all'eliminazione dei nerazzurri e ha spinto i rossoblù verso una finale dal sapore storico. L'inglese, classe 2003, non ha nascosto l'emozione legata a quel momento: «È sempre difficile tirarli in partite importanti», ha spiegato.

Rowe: “Rigore contro l’Inter? È il secondo che ho tirato in carriera. Ora col Napoli…” - Intervistato dal Corriere dello Sport, Jonathan Rowe, giocatore del Bologna, è tornato a parlare anche del rigore tirato e segnato contro l'Inter ... msn.com

Bologna, Rowe vuole la Supercoppa: "Napoli grande squadra ma daremo tutto per vincere" - Jonathan Rowe è pronto per la finale di Supercoppa Italiana. tuttomercatoweb.com

«Not yet». Due parole, stile 007, e la finale è già iniziata Rowe carica il Bologna, il Napoli è avvisato Riyadh si prepara alla notte della Supercoppa Intervista completa nel primo commento #Rowe #Bologna #Supercoppa #Napoli #Riyadh #Finale # - facebook.com facebook

Jonathan Rowe: “Lucio Dalla e il pesto sono i segreti del mio Bologna” x.com

