Rottamazione quinquies tasso più basso e pagamenti fino a nove anni | le novità della Manovra
La rottamazione quinquies si propone come un'opportunità di sanare le posizioni fiscali pregresse, con condizioni più favorevoli. La Manovra introduce un tasso di interesse più basso e la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a nove anni. Queste novità mirano a rendere più accessibile la definizione delle cartelle, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti. Rottamazione quinquies, tasso più basso e pagamenti fino a nove anni: le novità della Manovra.
Novità in arrivo per la rottamazione quinquies, il nuovo capitolo della pace fiscale allo studio del Governo. Un emendamento alla Manovra riformula infatti il testo della misura introducendo condizioni più favorevoli per i contribuenti che sceglieranno il pagamento rateale dei debiti affidati alla riscossione. La principale modifica riguarda il tasso di interesse applicato alle rate, che scende dal 4% al 3%, con l’obiettivo di ridurre il costo complessivo dell’operazione. Secondo quanto emerge dal testo uscito dal Consiglio dei ministri, la quinta rottamazione consentirà di diluire il pagamento delle cartelle fino a nove anni, per un totale di 54 rate, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Rottamazione quinquies, le novità approvate in manovra: tasso interesse sulle rate scende dal 4 al 3% annuo
Leggi anche: Rottamazione Quinquies: nove anni per saldare i debiti con il Fisco
Rottamazione quinquies, le novità approvate in manovra: tasso interesse sulle rate scende dal 4 al 3% annuo - La rottamazione quinquies della cartelle prende forma: grazie a una proposta della Lega il tasso di interesse per le rate della nuova rottamazione passa ... fanpage.it
Rottamazione Quinquies/ “Vittoria” della Lega: rate leggere e tassi minori - Rottamazione Quinquies con rate più leggere grazie al tasso d'interesse riabbassato. ilsussidiario.net
Rottamazione quinquies, il tasso di interesse può scendere dal 4 al 3%: cosa dice l’emendamento in Manovra - Il testo prevede poi cartelle spalmate per 9 anni con 54 rate, ciascuna da un minimo 100 euro ... corriere.it
Rottamazione quinquies: con la domanda si sospendono automaticamente pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. #rottamazione #fisco x.com
Rottamazione quinquies, tasso rate scende al 3%. Come funzionerà, chi potrà aderire - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.