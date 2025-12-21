Rottamazione quinquies tasso più basso e pagamenti fino a nove anni | le novità della Manovra

La rottamazione quinquies si propone come un'opportunità di sanare le posizioni fiscali pregresse, con condizioni più favorevoli. La Manovra introduce un tasso di interesse più basso e la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a nove anni. Queste novità mirano a rendere più accessibile la definizione delle cartelle, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti. Rottamazione quinquies, tasso più basso e pagamenti fino a nove anni: le novità della Manovra.

Novità in arrivo per la rottamazione quinquies, il nuovo capitolo della pace fiscale allo studio del Governo. Un emendamento alla Manovra riformula infatti il testo della misura introducendo condizioni più favorevoli per i contribuenti che sceglieranno il pagamento rateale dei debiti affidati alla riscossione. La principale modifica riguarda il tasso di interesse applicato alle rate, che scende dal 4% al 3%, con l’obiettivo di ridurre il costo complessivo dell’operazione. Secondo quanto emerge dal testo uscito dal Consiglio dei ministri, la quinta rottamazione consentirà di diluire il pagamento delle cartelle fino a nove anni, per un totale di 54 rate, ciascuna di importo non inferiore a 100 euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

