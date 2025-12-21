Rotary Club di Benevento è tempo di auguri natalizi | serata conviviale con tanti sorrisi

Il Rotary Club di Benevento ha organizzato una serata conviviale presso Masseria Roseto, dedicata agli auguri natalizi. L’evento ha riunito soci, autorità e rappresentanti del mondo associativo locale, creando un’occasione di scambio e di convivialità. Un momento importante per rafforzare i legami all’interno della comunità e condividere lo spirito di solidarietà tipico del periodo natalizio. Rotary Club di Benevento, è tempo di auguri natalizi: serata conviviale con tanti sorrisi.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta venerdì nella suggestiva cornice di Masseria Roseto a Benevento, la consueta festa degli auguri del Rotary Club Benevento, appuntamento ormai tradizionale che ha visto riuniti soci, autorità e rappresentanti del mondo associativo cittadino. All'evento hanno preso parte, oltre ai soci del Club, il Sindaco della Città di Benevento, On. Clemente Mastella, accompagnato dalla consorte On. Sandra Lonardo, il Presidente del Rotaract, Germino Errico, la Presidente dell'Inner Wheel, Pina Ciaburri, la Presidente del Lions Club Arco di Traiano, Mariateresa Spina, e la Segretaria del Lions Club Benevento Host, Anna Fucci.

