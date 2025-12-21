Ronco Scrivia la figlia di Giancarlo Rossi difende il padre | Non è responsabile dell’incendio

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con grande rammarico ho letto diversi articoli in cui si scriveva che mio padre sarebbe il responsabile dell’incendio. Voglio chiarire che quando è divampato il rogo, per cause ancora da accertare, papà era in casa a pranzare. Non aveva un’officina e non stava assolutamente trafficando sulla sua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

ronco scrivia la figlia di giancarlo rossi difende il padre non 232 responsabile dell8217incendio

© Genovatoday.it - Ronco Scrivia, la figlia di Giancarlo Rossi difende il padre: “Non è responsabile dell’incendio”

Leggi anche: Ronco Scrivia, taglio del nastro per il borgo riqualificato

Leggi anche: Ronco Scrivia e Masone, stanziati fondi per intervendi di difesa del suolo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Auto ibrida va a fuoco: muore nel rogo (NOME).

ronco scrivia figlia giancarloMorto a Ronco Scrivia, la figlia: “Non è stato mio padre ad aver causato l’incendio” - La figlia di Giancarlo Rossi, l'uomo di 76 anni morto nel rogo che ha distrutto la sua auto in garage a Ronco Scrivia: “Voglio chiarire che quando è divampato ... msn.com

Morto dopo un incendio a Ronco Scrivia, la figlia: "Non ha causato lui il rogo" - "Se ha perso la vita è perché ha tentato di staccare l’impianto elettrico condominiale pensando agli altri prima che a se stesso" scrive la figlia ... primocanale.it

Morto nell’incendio a Ronco Scrivia, la figlia: “Non lo ha causato lui, ha agito per salvare gli altri” - Veronica Rossi contesta l'ipotesi degli inquirenti: "Non stava trafficando sulla sua auto, stava pranzando in casa e ha tentato di staccare l'impianto elettrico condominiale" ... genova24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.