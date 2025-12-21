Ronco Scrivia la figlia di Giancarlo Rossi difende il padre | Non è responsabile dell’incendio

“Con grande rammarico ho letto diversi articoli in cui si scriveva che mio padre sarebbe il responsabile dell’incendio. Voglio chiarire che quando è divampato il rogo, per cause ancora da accertare, papà era in casa a pranzare. Non aveva un’officina e non stava assolutamente trafficando sulla sua. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Auto ibrida va a fuoco: muore nel rogo (NOME).

