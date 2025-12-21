Rombiolo ha conferito il premio “Il Telaio” al giornalista Pietro Comito durante una cerimonia ufficiale alla presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo dell’informazione e della giustizia. Questo riconoscimento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal comune per valorizzare figure di rilievo nel settore dell’informazione. La premiazione ha rappresentato un momento di confronto e di riconoscimento per l’impegno professionale di Comito.

Il giornalista Pietro Comito ha ricevuto il premio “Il Telaio” conferito dall’amministrazione comunale di Rombiolo, nel corso di una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo dell’informazione e della giustizia. Il riconoscimento è stato assegnato anche alla dottoressa Marisa Manzini, magistrato di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata, definita dallo stesso Comito “una grande donna e un grande magistrato”. Un premio dal forte valore simbolico, che intreccia informazione, impegno civile e difesa della legalità. Nel suo intervento, Comito ha voluto condividere idealmente il riconoscimento con Nino De Masi, imprenditore calabrese sotto scorta e testimone di coraggio civile, citando “Inferi” come riferimento di una battaglia comune contro le mafie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Rombiolo, il giornalista Pietro Comito premiato con “Il Telaio”

Intimidazione a giornalista a Vibo Valentia, danneggiata auto - Intimidazione a Vibo Valentia ai danni del giornalista Pietro Comito, collaboratore dell'emittente televisiva "Video Calabria". ansa.it

Sabato alle 19, avrò l’onore di ricevere dal sindaco di Rombiolo, Caterina Contartese, un riconoscimento per me molto significativo: il premio letterario 'Il Telaio', giunto alla sua XVIII edizione. Il premio è stato assegnato a Inferi, il libro scritto a quattro mani con - facebook.com facebook