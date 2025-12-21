Romamorto accoltellato ieri | 3 arresti

15.23 E' morto stamattina in terapia intensiva dell'ospedale San Camillo,il 25enne, Demir Orahovacr, accoltellato ieri mattina a Roma. Si aggrava la posizione dei tre uomini arrestati per l'aggressione. Due di loro sono padre e figlio, di 48 e 25 anni, e l'altro un 37enne, tutti e tre italiani. I carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato nell'attacco, trovato in un cassonetto dei rifiuti. La vittima, di origini montenegrine, era stata pugnalata numerose volte principalmente alla schiena e ai reni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

