Roma viene contattata per un casting ma scopre che con il suo provino viene creato un video hard con l’IA La richiesta di soldi e la denuncia
Roma ha partecipato a un casting organizzato da un’agenzia, con l’aspettativa di collaborare con grandi brand. Tuttavia, durante il processo, ha scoperto che il suo provino era stato utilizzato per creare un video hard tramite intelligenza artificiale. La richiesta di denaro e la decisione di denunciarli hanno segnato un momento di grande difficoltà. Questa vicenda evidenzia i rischi e le truffe a cui possono essere esposti i partecipanti.
Ha partecipato a un casting organizzato da un’agenzia che poteva farla collaborare con grandi brand. O almeno era quello che lei credeva. Mai avrebbe pensato di finire in un video modificato con la IA. Lei, una modella romana 30enne, che nelle immagini appare nuda, è stata ricattata su quelle false immagini e ha poi dovuto chiudere i profili social, perché il video, che sfociava in un filmato pornografico a cui lei non ha mai partecipato, iniziava a girare in rete. Il caso è riportato oggi su Il Messaggero. La vittima, assistita dall’avvocato Federico Puggioni, ha denunciato facendo partire un’inchiesta per tentata estorsione e revenge porn. 🔗 Leggi su Open.online
