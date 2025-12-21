roma salvini partecipa a cerimonia accensione menorah vicino colosseo

Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini ha partecipato questa sera alla cerimonia di accensione di un menorah di ghiaccio sulla Via Sacra, nei pressi del Colosseo, in occasione della festività ebraica di Hannukkah. Oltre a lui, hanno partecipato le maggiori cariche della comunità ebraica romana e nazionale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

