Roma rivoluzione in attacco a gennaio | lunedì incontro per Raspadori

Roma si appresta a intervenire sul fronte offensivo nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e migliorare le strategie di attacco. Lunedì si terrà un incontro per discutere le possibili cessioni, tra cui Artem Dovbyk e Leon Bailey, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e pianificare il futuro.

La Roma prepara un profondo rinnovamento del reparto offensivo in vista del mercato di gennaio. A Trigoria si valutano alcune cessioni per liberare spazio e risorse da reinvestire, e i nomi più a rischio sembrano essere quelli di Artem Dovbyk e Leon Bailey. Entrambi potrebbero lasciare la Capitale per consentire ai giallorossi di affondare il colpo su Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. La gara persa contro la Juventus ha evidenziato ancora una volta i limiti strutturali della squadra: il problema principale resta la scarsa produzione offensiva. I numeri parlano chiaro e fotografano un attacco poco incisivo, incapace di sostenere le ambizioni di classifica del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

