Roma morto il 25enne accoltellato ieri al Trullo

(Adnkronos) – E' morto nella mattina di oggi, domenica 21 dicembre, intorno alle 10.50 Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato ieri in viale Ventimiglia nella zona del Trullo a Roma. Il giovane era stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo e ricoverato in terapia intensiva. Il suo quadro clinico si è aggravato e il 25enne .

