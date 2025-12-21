Roma si prepara a riprendere gli allenamenti martedì, in vista della sfida contro il Genoa. Dopo la sconfitta a Torino, la squadra intende ricaricare le energie e concentrarsi per il prossimo impegno. La partita, in programma il 29 dicembre alle 20:45 all’Olimpico, rappresenta un’occasione importante per riprendere il cammino. La squadra si concentrerà sull’obiettivo di tornare a vincere e migliorare il proprio rendimento.

La Roma deve voltare pagina in fretta dopo la sconfitta maturata sul campo della Juventus. Il calendario non concede pause e tra nove giorni, il 29 dicembre alle 20:45, i giallorossi torneranno all’ Olimpico per affrontare il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Per preparare la prossima sfida, la ripresa degli allenamenti è stata programmata per martedì pomeriggio. Dal match dell’ Allianz Stadium emergono indicazioni contrastanti per Gasperini. Nel primo tempo l a Roma ha mostrato personalità e qualità, riuscendo spesso a tenere il controllo del gioco, mentre nella ripresa sono affiorate alcune difficoltà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, martedì la ripresa degli allenamenti: testa al Genoa dopo il ko di Torino

Leggi anche: Roma, è già testa al Parma: domani mattina la ripresa degli allenamenti a Trigoria

Leggi anche: Lautaro rientra a Milano, martedì la ripresa degli allenamenti: nel mirino il derby!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Roma riprende gli allenamenti senza Dybala: la Joya out per febbre. Dovbyk torna a correre - Niente di preoccupante comunque per l'argentino che dovrebbe essere regolarmente convocato per la ... corrieredellosport.it

Roma, allenamento sotto gli occhi di Friedkin: Angelino out, le ultime su Bailey e Wesley - Nel pomeriggio odierno c'è stata la ripresa degli allenamenti da parte della Roma di Gian Piero Gasperini, nonostante gli 11 assenti per gli impegni in programma ... tuttomercatoweb.com

Roma, ripresa degli allenamenti dopo il Lens: prima seduta al St. George's Park - Dopo il convincente successo nell’amichevole contro il Lens, la Roma ha ripreso a lavorare sodo per prepararsi al meglio in vista dell’inizio ufficiale della stagione. tuttomercatoweb.com

Si è tenuta martedì 16 dicembre 2025, a Roma e in collegamento audio-videoconferenza, l’Assemblea generale ordinaria dei soci dell’Associazione WebCattolici Italiani - facebook.com facebook