Roma ko a Torino ma Gasperini trova Ziolkowski
Nella notte buia di Torino, in cui la Roma di Gian Piero Gasperini ha perso l’ennesima occasione di farsi grande contro le grandi; la formazione giallorossa, infatti, è stata sconfitta dalla Juventus dell’ex Luciano Spalletti per 2-1, nonostante una buona prestazione. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma Tre punti persi dunque, ma soprattutto tre punti guadagnati da una delle dirette rivali per un posto nella prossima Champions League; i bianconeri ora si trovano a una sola distanza dalla squadra capitolina, stanziata con 30 punti al quarto posto, a soli 3 punti di distanza dalla vetta in attesa dei recuperi di Inter, Milan e Napoli (ferme per la Supercoppa Italiana). 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Roma-Viktoria Plzen, Gasperini boccia Ziolkowski: sostituzione shock, squadra stravolta
Leggi anche: Roma, Ziolkowski convince Gasperini: possibile maglia da titolare con il Viktoria Plzen
Gasperini boccia totalmente Ferguson: Non mi sta convincendo e non ha lo spirito giusto; Wesley rilancia la Roma in campionato: Gasperini supera il Como e va a tre punti dall'Inter; Vince la Roma: la felicità di Gasperini, Wesley, Mancini e Rensch Streaming | IT; Juventus-Roma 2-1: Baldanzi non basta, Spalletti rovina il Natale a Gasp.
Roma, Gasperini dopo il ko: "Ho visto belle prestazioni". Poi fa un appello alla società - Quarta sconfitta nei quattro scontri diretti giocati in stagione per la Roma, battuta in trasferta dalla Juventus per 2- tuttomercatoweb.com
Torino resta un tabù: Roma ko con la Juve - Manca sempre quel poco, che forse poco non è. marione.net
Gasperini: "Dybala e Soulé nettamente superiori, Ferguson non mi convince. Juve molto forte ma..." - Purtroppo abbiamo preso gol a fine primo tempo, ma per tanto tempo nel primo tempo abbiamo concesso pochissimo - tuttosport.com
Radio1 Rai. . #Calcio La Lazio non va oltre lo 0-0 con la Cremonese. Mentre la Juventus vince la sfida con la Roma 2-1 e si riporta a -1 dal 4° posto. Oggi Cagliari-Pisa, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta. #JuventusRoma nel racconto dell' - facebook.com facebook
È iniziata la fase di vendita libera per Roma-Torino, il nostro esordio in Coppa Italia! Non mancare! asroma.com/it/biglietti/m… #ASRoma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.