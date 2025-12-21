Roma ko a Torino ma Gasperini trova Ziolkowski

Nella notte buia di Torino, in cui la Roma di Gian Piero Gasperini ha perso l’ennesima occasione di farsi grande contro le grandi; la formazione giallorossa, infatti, è stata sconfitta dalla Juventus dell’ex Luciano Spalletti per 2-1, nonostante una buona prestazione. Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma Tre punti persi dunque, ma soprattutto tre punti guadagnati da una delle dirette rivali per un posto nella prossima Champions League; i bianconeri ora si trovano a una sola distanza dalla squadra capitolina, stanziata con 30 punti al quarto posto, a soli 3 punti di distanza dalla vetta in attesa dei recuperi di Inter, Milan e Napoli (ferme per la Supercoppa Italiana). 🔗 Leggi su Sololaroma.it

