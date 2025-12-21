Roma è morto il 25enne accoltellato al Trullo Dietro l' omicidio la giustizia fai da te
Demir Orahovac è morto. Il 25enne di origini montenegrine, accoltellato nella mattinata di sabato 20 dicembre al Trullo, è deceduto alle 10:50 di domenica 21 dicembre. Il giovane si trovava nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlani. Arrivato nella struttura ospedaliera in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Roma, accoltellato un 25enne al Trullo: tre fermati per tentato omicidio
Leggi anche: Tentato omicidio al Trullo, 25enne accoltellato. La resa dei conti tra residenti finisce nel sangue
