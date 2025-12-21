Roma – Commercio | riordino e decoro in mercati strade e piazze

Roma – Decoro urbano e tutela dei posti di lavoro: sono state queste le due stelle polari che hanno guidato il lavoro dell’Assessorato al Commercio del Municipio I Roma Centro nel percorso di riordino del settore. Un lavoro complesso, avviato partendo da una situazione estremamente critica, con quasi 300 postazioni incompatibili, che rischiavano di essere cancellate. Grazie a un’attività articolata e a un confronto costante, anche attraverso le associazioni di categoria, le postazioni incompatibili sono state ridotte a circa 130, consentendo di recuperare e ottimizzare circa 150 postazioni. Un risultato che coniuga legalità, riordino e salvaguardia occupazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

