Roma – Commercio | riordino e decoro in mercati strade e piazze
Roma – Decoro urbano e tutela dei posti di lavoro: sono state queste le due stelle polari che hanno guidato il lavoro dell’Assessorato al Commercio del Municipio I Roma Centro nel percorso di riordino del settore. Un lavoro complesso, avviato partendo da una situazione estremamente critica, con quasi 300 postazioni incompatibili, che rischiavano di essere cancellate. Grazie a un’attività articolata e a un confronto costante, anche attraverso le associazioni di categoria, le postazioni incompatibili sono state ridotte a circa 130, consentendo di recuperare e ottimizzare circa 150 postazioni. Un risultato che coniuga legalità, riordino e salvaguardia occupazionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Municipio I Roma Centro, commercio, riordino e decoro: il bilancio dell'assessorato
Leggi anche: Regolamento del commercio, nuove regole per mercati e plateatici
Municipio I Roma Centro, commercio, riordino e decoro: il bilancio dell'assessorato - Decoro urbano e tutela dei posti di lavoro: sono state queste le due stelle polari che hanno guidato il lavoro dell’Assessorato al Commercio del Municipio I Roma Centro n ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Roma, piano del Commercio in Centro: a bando 109 edicole - Il Comune di Roma si adegua alla Bolkenstein e perciò mette a bando, e in molti casi depenna, le postazioni su strada. ilmessaggero.it
Online il numero di dicembre di RomaCrea Notizie. Resta sempre aggiornato su tutte le attività e le iniziative della Camera di Commercio di Roma: iscriviti alla newsletter RomaCrea Notizie. Riceverai tutte le informazioni su: Eventi e iniziative Bandi - facebook.com facebook
Online il numero di dicembre di RomaCrea Notizie. Resta sempre aggiornato su tutte le attività della Camera di Commercio di Roma. Inserisci la tua email per iniziare a ricevere tutte le informazioni direttamente nella tua casella di posta camerainforma. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.