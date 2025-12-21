Botti illegali sequestrati a Roma dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri. Recuperati 50 chili di materiale. La scoperta da parte dei carabinieri è avvenuta nella zona di Acilia. L'intervento dei militari è stato effettuato nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Roma, botti illegali ad Acilia: sequestrati 50 chili di fuochi vietati

Leggi anche: Blitz a Barra: sequestrati 10mila euro falsi e 20 chili di botti illegali

Leggi anche: Oltre 130 chili di botti illegali sequestrati in una ditta di Givoletto, stoccati vicino a una cisterna di gasolio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Botti illegali, arrestato un 42enne ad Acilia - Ii Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un romano di 42 anni, con precedenti, gravemente indiziato di detenzione illecita, fabbricazione, introduzione, deposito, vendita e traspor ... terzobinario.it