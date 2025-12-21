Roma botti illegali ad Acilia | sequestrati 50 chili di fuochi vietati
Botti illegali sequestrati a Roma dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri. Recuperati 50 chili di materiale. La scoperta da parte dei carabinieri è avvenuta nella zona di Acilia. L'intervento dei militari è stato effettuato nel pomeriggio di sabato 20 dicembre. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Botti illegali, arrestato un 42enne ad Acilia - Ii Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un romano di 42 anni, con precedenti, gravemente indiziato di detenzione illecita, fabbricazione, introduzione, deposito, vendita e traspor ... terzobinario.it
Fuochi proibiti nascosti in garage, blitz dei carabinieri - Un’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di una grande quantità di materiale esplodente illegale nel Lazio, a Roma, nel quadrante sud- rainews.it
