Roma Babbi Natale in bici per i bambini malati di cancro
Sono tantissimi i Babbi Natale che, armati di biciclette e vestiti caratteristici, hanno affollato le vie del centro di Roma per portare il proprio sostegno ai bambini pazienti oncologici che passeranno le festività lontano da casa. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Peter Pan ODV, è arrivata alla sua 14° edizione. La partenza è avvenuta all’ombra del Colosseo, mentre l’arrivo è stato a Trastevere, presso la Grande Casa di Peter Pan. Lì, gli organizzatori hanno consegnato ai volontari del centro le donazioni raccolte nel corso della mattinata. Un breve momento di festa e auguri tra ciclisti, volontari e ospiti ha chiuso la manifestazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Roma, il Colosseo illuminato per i bambini malati di cancro
Leggi anche: Roma: sostegno psicologico, legale e navette solidali per le famiglie con bambini malati di cancro
; XIV edizione pedalata dei Babbo Natale per le case di Peter Pan; Babbo Natale in bicicletta per i bambini malati di cancro a Roma; .
Roma, Babbi Natale in bici per i bambini malati di cancro - Sono tantissimi i Babbi Natale che, armati di biciclette e vestiti caratteristici, hanno affollato le vie del centro ... stream24.ilsole24ore.com
Babbo Natale in bici: pedalata solidale per i bambini malati - Ciclisti grandi e piccoli, vestiti da Babbo Natale, hanno preso parte alla tradizionale biciclettata solidale per ... rainews.it
PEDALATA DEI BABBI NATALE, APPUNTAMENTO A ROMA DOMENICA 21 DICEMBRE - È un appuntamento con la tradizione, con la voglia di far festa e soprattutto con il desiderio di fare del bene: la Pedalata dei Babbi Natale 2025 si svolgerà a Roma domenica 21 dicembre 2025, ... tuttobiciweb.it
All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per qualche ora, la paura e l'angoscia hanno lasciato spazio allo stupore con l'arrivo dei Babbi Natale. Invece del tradizionale ingresso, l’arrivo è avvenuto dall’alto, dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II gra - facebook.com facebook
Pedalata Babbi Natale 21 dicembre a Roma per i bimbi di Peter Pan odv x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.