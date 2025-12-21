Rocca Sanvitale | inaugurati gli interventi di relamping e riqualificazione degli spazi

Rocca Sanvitale: inaugurati gli interventi di relamping e riqualificazione degli spazi Taglio del nastro, nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre 2025, per gli importanti interventi di riqualificazione realizzati nella parte pubblica della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, che hanno previsto la sistemazione del tetto e delle grondaie, la riqualificazione del cortile interno e il miglioramento degli spazi. Questi interventi rappresentano un passo importante per preservare e valorizzare il patrimonio storico e

Taglio del nastro, nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre 2025, per gli importanti interventi di riqualificazione realizzati nella parte pubblica della Rocca Sanvitale di Sala Baganza che hanno previsto la sistemazione del tetto e delle grondaie, la riqualificazione del cortile interno e il.

Martedì 16 dicembre alle ore 21, alla Rocca Sanvitale a Sala Baganza, Gabriele Balestrazzi parlerà di Pasolini e della ricerca del sacro in Pasolini, partendo dal suo libro "Il Gesù di Pasolini". Ingresso libero. #selidesedizioni #massimosoncinieditore #Pasolini - facebook.com facebook

