Roberto Bianchi e Graziella Botta morti nel comasco | l' allarme del figlio il cagnolino senza vita e le due ipotesi La verità dall' autopsia

Roberto Bianchi e Graziella Botta sono stati trovati senza vita a Uggiate con Ronago, nel Comasco. La scoperta, avvenuta la sera di sabato 20 dicembre, ha suscitato grande sgomento nella comunità. L’allarme è stato lanciato dal figlio, che aveva notato l’assenza dei genitori e il cagnolino senza vita. Le autorità stanno valutando due principali ipotesi, in attesa dei risultati dell’autopsia.

Shock nel Comasco: Roberto Bianchi e Graziella Botta trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio - A dare l'allarme è stato il figlio dei coniugi: l'ipotesi è che l'uomo abbia ucciso la donna e si sia poi tolto la vita. tag24.it

Il marito e la moglie anziana e malata morti in casa, dramma in un'abitazione di Uggiate: la pista dell’omicidio-suicidio. Ecco cosa sappiamo - Graziella Botta, 77 anni e Roberto Bianchi, 78, trovati esanimi assieme al cagnolino di famiglia dal figlio dell'uomo, che era andato a trovarli. msn.com

