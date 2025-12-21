Fabio Fazio torna questa sera, domenica 21 dicembre, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda dalle ore 19:30, in diretta sul Nove, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 21 dicembre 2025. Per la prima volta sul Nove, sarà ospite il Premio Oscar Roberto Benigni, reduce dal successo dello spettacolo televisivo Pietro – Un uomo nel vento, di cui è appena uscito l’omonimo libro. L’opera ripercorre la Storia vista attraverso gli occhi del primo degli apostoli, in un racconto intimo e sorprendente che restituisce, come mai era accaduto prima, voce e umanità a una delle figure più straordinarie della Storia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberto Benigni ospite a Che Tempo Che Fa

Leggi anche: Che Tempo che Fa, l’annuncio di Fabio Fazio: Roberto Benigni super ospite

Leggi anche: Che Tempo che fa: stasera arriva Roberto Benigni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Che Tempo Che Fa | Intervista Roberto Benigni | Video; Che tempo che fa, oggi domenica 21 dicembre: tra gli ospiti Roberto Benigni; NOVE, ROBERTO BENIGNI sul NOVE ospite a CHE TEMPO CHE FA domenica 21 dicembre; ROBERTO BENIGNI - Il 21 dicembre ospite a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio.

Roberto Benigni a “Che tempo che fa”: il premio Oscar ospite di Fabio Fazio - Domenica 21 dicembre, dalle 19,30, andrà in onda sul Nove la nuova puntata di Che tempo che fa, nel corso della ... msn.com