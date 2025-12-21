Riyadh | la nuova ambizione culturale del Medio Oriente

Life&People.it Per anni Dubai ha incarnato l’immagine più immediata del Medio Oriente contemporaneo: verticalità estrema, sfarzo, architetture iconiche pensate per stupire. Oggi, però, il baricentro culturale della regione sta lentamente spostandosi. Riyadh emerge con forza diversa, meno appariscente ma profondamente strutturata, e la domanda che attraversa i circuiti creativi internazionali non è più se la città stia cambiando, bensì se riuscirà a ridefinire il significato stesso della moda araba all’interno di un panorama globale sempre più attento ai contenuti ed alle identità culturali. Riyadh non compete con Dubai sul piano dell’eccesso visivo; sceglie un progetto sistemico, in cui moda, arte e cultura diventano strumenti di racconto nazionale e dialogo internazionale; un cambio di paradigma che privilegia la profondità rispetto alla rapidità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Leggi anche: Medio Oriente, Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano"

Leggi anche: La nuova mappa del Medio Oriente – Panorama in edicola

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Moda araba e nuove identità culturali, i nuovi designer sauditi.

Christie’s apre una nuova sede a Riyadh - La major annuncia di aver ottenuto la licenza commerciale per l’Arabia Saudita e di aver nominato Nour Kelani come managing director di ... exibart.com

Novità ieri sera a Riyadh: cosa hanno fatto la squadra, Conte e lo staff x.com

Mancini: «Non sono cattivo, mai dato gomitate o pugni in faccia. Materazzi il mio idolo» A La Stampa alla vigilia di Juventus-Roma: «Quando Ranieri ha aperto la porta dello spogliatoio è stato come vedere una luce nuova». https://www.ilnapolista.it/2025/12/m - facebook.com facebook