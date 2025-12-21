Rivoluzione Fiorentina a gennaio | spunta l’affare con l’Inter

A gennaio, la Fiorentina potrebbe intervenire sul mercato per rafforzare la rosa, in risposta alla difficile situazione in classifica che rischia di portare il club in Serie B. La possibile rivoluzione potrebbe includere importanti acquisizioni, tra cui un affare con l’Inter. Questa operazione rappresenterebbe un tentativo di consolidare la posizione e programmare il futuro della squadra.

Spauracchio Serie B: il club viola potrebbe ribaltare la rosa nel mercato di riparazione Lo spauracchio Serie B, uno spauracchio reale vista la classifica, potrebbe spingere la Fiorentina a ribaltare la rosa nel prossimo calciomercato di gennaio. Rivoluzione Fiorentina, spunta l'affare con l'Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tutti i calciatori della squadra di Vanoli, che oggi con l'Udinese si gioca la panchina, sono potenzialmente in bilico. Si prospetta quindi un lavoro importante per Fabio Paratici, vicino all'approdo in viola. Non si escludono addii eccellenti alla Fiorentina nella finestra di riparazione ormai alle porte.

