ritrovato in un canale il corpo del 16enne sparito dopo una cena con gli amici

Le ricerche di Dario Cipullo, il 16enne scomparso nel nulla due giorni fa a Novara, si sono purtroppo concluse in modo drammatico: il corpo senza vita del giovane, infatti, è stato ritrovato nelle acque del canale Cavour ad Agognate durante tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre. Del ragazzo si erano perse completamente le tracce dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, poco dopo la conclusione di una festa in corso Garibaldi a cui aveva preso parte insieme ad alcuni compagni della squadra Under 18 del Gattico Rugby. Stando alle notizie filtrate finora, Dario era stato accompagnato in auto dal padre di un'amica, che lo aveva fatto scendere nelle vicinanze del centro commerciale San Martino, quindi a poche centinaia di metri dalla propria abitazione ma a grande distanza da quello che sarà poi il luogo di ritrovamento del suo cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

