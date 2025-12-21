Ritrova a Udine un buono postale di cinquant' anni fa vale 400mila euro

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento riemerso dalla Storia, ritrovato a Udine dopo quasi cinquant'anni. A riscoprirlo, circa un mese fa, è stata Sabrina, un'insegnante di Roma: era finito nella custodia di un disco dei Ricchi e poveri, in casa della zia, nel capoluogo friulano. Si tratta di un buono postale emesso nella. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

ritrova a udine un buono postale di cinquant anni fa vale 400mila euro

© Udinetoday.it - Ritrova a Udine un buono postale di cinquant'anni fa, vale 400mila euro

Leggi anche: Il buono fruttifero postale Premium di 4 anni con tasso al 2,5% conviene?

Leggi anche: Cinquant’anni dopo il diploma, la V D dei geometri si ritrova ancora unita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.