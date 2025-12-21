Ritorna l’arte del presepe e degli alberi di Natale tra i vicoli del borgo di Motta Filocastro

 I presepi e gli alberi di Natale accendono la V edizione del concorso “Allestimundi” grazie all’impegno dell’associazione culturale “Il Tocco” in collaborazione con la parrocchia. Sabato 13 dicembre c’è stata l’inaugurazione della mostra con spettacoli e concerti.  La cerimonia di premiazione giorno dell’Epifania.   Il Natale e le feste natalizie non sono tali se non venissero scanditi dalla tradizione che si rinnova. Come accade nel borgo di Motta Filocastro da 5 anni, da quando l’associazione culturale “Il Tocco” in collaborazione con la Parrocchia (retta da don Michele Arena) organizzano il concorso “Allistimundi”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

