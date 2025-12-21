Risveglio viola la Fiorentina travolge 5-1 l' Udinese e vince la 1^ gara

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo successo in campionato per la squadra di Vanoli FIRENZE - La Fiorentina conquista la sua prima vittoria stagionale in campionato battendo con un secco 5-1 in casa l'Udinese, proprio l'ultima squadra sconfitta dai gigliati nell'ultimo turno della passata stagione. Da quel successo, lontano quas. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

risveglio viola la fiorentina travolge 5 1 l udinese e vince la 1^ gara

© Ilgiornaleditalia.it - Risveglio viola, la Fiorentina travolge 5-1 l'Udinese e vince la 1^ gara

Leggi anche: Serie A, la Fiorentina travolge l'Udinese e conquista la prima vittoria in campionato

Leggi anche: Fiorentina-Udinese, la Viola torna a vincere: conquistati tre punti pesantissimi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

risveglio viola fiorentina travolgeRisveglio viola, la Fiorentina travolge 5-1 l’Udinese e vince la 1^ gara - FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina conquista la sua prima vittoria stagionale in campionato battendo con un secco 5- msn.com

risveglio viola fiorentina travolgeFiorentina-Udinese 5-1 pagelle: Kean torna a ballare, si sveglia anche Gudmundsson, Vanoli salvo - 1, top e flop: Kean doppietta, vola Gudmundsson, si sveglia Fagioli, bene Ndour. sport.virgilio.it

Fiorentina, è qui l'inferno: viola travolti 3-1 dal Sassuolo e sempre più in crisi - La squadra di Vanoli illude per dieci minuti con il rigore di Mandragora, poi si scioglie: Volpato, Muharemovic e Koné ribaltano tutto. firenzetoday.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.