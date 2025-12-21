Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: pari tra Cagliari e Pisa, Vlasic regala i 3 punti al Torino contro il Sassuolo

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Pinamonti regala i tre punti al Sassuolo contro il Verona

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Gaetano regala tre punti cruciali al Cagliari contro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Serie A, Inter vince: è prima. Pari Milan, Napoli ko, Juve ok. VIDEO; Serie B Interregionale Maschile e B Femminile: le formule dei tornei, i risultati, le classifiche; Serie A Silver; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv.

Serie B 2025/26; Risultati e classifica dopo la 17a giornata - I risultati e la classifica di Serie B dopo la 17a giornata; vincono Frosinone e Monza, si fermano Palermo e Cesena. pianetaempoli.it