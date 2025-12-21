Risultati Coppa Italia Femminile, si completa il quadro degli ottavi di finale: dopo Ternana e Napoli non sbagliano le big in campo domenica Si è completato nella giornata di oggi il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia Women, iniziato ieri con le qualificazioni di Ternana e Napoli. Un turno ricco di gol, emozioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Risultati Coppa Italia Femminile, si chiudono gli ottavi di finale: poche sorprese, passano le big. Goleade di Roma e Juve, servono supplementari e rigori a Lazio e Fiorentina

Leggi anche: Orario Juve Udinese Coppa Italia: quando si giocano gli ottavi di finale. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri

Leggi anche: Calcio femminile: poker della Roma agli ottavi di Coppa Italia, goleada per la Juve

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I risultati della tappa della Coppa Italia Fiocchi della Val Martello; Gara Unica Quarti di finale 17-12-2025 – Coppa Italia Serie A2 – RISULTATI; Coppa Italia Serie C – I risultati delle gare dei quarti di finale; Risultati Coppa del mondo di Biathlon oggi · Hochfilzen 2025: classifica in diretta e podio.

Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa - Nella giornata di oggi è stato completato il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia Women, iniziato ieri con il passaggio del turno. tuttomercatoweb.com