Rimadesio sfida Orzinuovi in un confronto tra due squadre dal rendimento simile, caratterizzate da un gioco rapido, possessi numerosi e giovani talenti. La formazione di Daniele Quilici, forte di entusiasmo e capacità, si prepara ad affrontare una Logiman bresciana motivata, che punta a consolidare la propria posizione in classifica. In un match che promette equilibrio, entrambe le squadre cercano di mettere in mostra le proprie qualità. Rimadesio sfida Orzinuovi. Due “belle“ allo specchio.

Sono due squadre che, per modo di giocare, si assomigliano molto Rimadesio e Logiman Orzinuovi. Tanti possessi, tanta corsa e tanto talento e gioventù la formazione di casa di Daniele Quilici, tanti nomi e tanta ambizione quella bresciana che se non avesse perso la prima giornata “a tavolino“ (schierò un giocatore con residuo di squalifica da scontare) contro Piacenza sarebbe in testa alla classifica in compagnia di Vigevano e Vicenza. Il menù domenicale del Paladesio (palla a due ore 18) apre un finale di girone di andata durissimo per i bluarancio che dopo Orzinuovi saranno impegnati il 28 a Pistoia contro la Gema. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

