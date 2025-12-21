Rigor mortis

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Flavio Verzola. (rigidità cadaverica) è il processo di irrigidimento muscolare che avviene nel cadavere dopo la morte. L’Inter non è affatto morta, e per la verità neppure malata grave, è diciamo malaticcia. Quel raffreddore fastidioso senza febbre, che non ti fa dormire bene, che ti impedisce i contatti sociali, (” stammi lontano che non vorrei attaccarti il raffreddore!”) Sicuramente assai sgradevole e irritante, al punto che lo curi in mille modi, compreso rimedi miracolosi della nonna, ma non passa mai, diventando quasi cronico. La partita di ieri sera è stato un attacco di raffreddore, giusto prima di andare a quella cena o a quello spettacolo teatrale a cui tenevi tanto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Leggi anche: A rigor di logica

Leggi anche: Rowe Bologna, il rigore contro l’Inter e la finale: «È stato il secondo della mia carriera»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Rigor Mortis – La spada del dramma e Il risveglio del Narha – La saga delle terre senza estate” di Riccardo Crosa; Tragedia sull'A7: autista trovato morto a bordo di un camion in cantiere; A Catania venerdì 19 dicembre “Storia di Santi, Eretici & Streghe”; Le ultime (folli) ore di Nick Reiner: le strane domande alla festa vip, le coltellate ai genitori a letto e la scia di sangue in hotel.

A che cosa è dovuto il rigor mortis? - Focus.it - È dovuto a reazioni biochimiche nei muscoli: questi funzionano grazie allo ione calcio, sempre presente vicino alle fibre... focus.it

Recensione Rigor Mortis (2013) - ho è un attore caduto in disgrazia, da tempo in crisi artistica e familiare, che cerca di recuperare la tranquillità trasferendosi in un vecchio e fatiscente edificio. movieplayer.it

Omicidio Poggi, CHIARA È STATA UCCISA ALLE 11? Rigor mortis, temperatura corporea e ipostasi: perché abbiamo creduto ai 23 minuti da record di Stasi? A chi conveniva ... - Quattro giorni dopo il delitto, in caserma, una delle gemelle di cugina di Chiara abbraccia Stasi e gli chiede come abbia trovato il corpo. mowmag.com

Rigor mortis

Video Rigor mortis

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.