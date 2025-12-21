Ricoverata d’urgenza per una miocardite fulminante 19enne salvata con un massaggio cardiaco di 107 minuti | Bisognava crederci

Centosette minuti di massaggio cardiaco, un’équipe che non si arrende e una tecnologia decisiva: così Giulia, 19 anni, è tornata a casa dopo essere stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo per una miocardite fulminante, conseguenza di un virus influenzale contratto durante una vacanza in Lapponia. Per un’ora e 47 minuti medici e infermieri si sono alternati senza sosta nella rianimazione, fino a quando è stato possibile attivare l’Ecmo, l’ossigenazione extracorporea a membrana, il macchinario che ha consentito di sostenere cuore e polmoni e contribuire a salvare la giovane. Oggi, a un mese da quel giorno, Giulia è a casa e il Natale è diventato una festa per lei, per i suoi genitori e per tutto il personale che ha combattuto al suo fianco. 🔗 Leggi su Open.online

