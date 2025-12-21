In occasione delle festività natalizie, lo chef Igles Corelli propone tre ricette semplici e adatte a tutti i gusti, pensate per rendere speciale ogni momento senza richiedere spese eccessive. Con attenzione alla praticità e alla qualità, queste proposte sono ideali per accompagnare Vigilia, Natale e il brindisi di fine anno. Ricette di Natale (facili) dello chef Igles Corelli: “Consigli per tutti i gusti senza spendere troppo”

Ferrara, 21 dicembre 2025 – Tre menù, per trascorrere le feste – Vigilia, Natale e l’Ultimo dell’Anno, con uno sguardo alla prima colazione quando saremo già nel 2026 –, tre menù a tavola con Igles Corelli. Chef, sul petto le stelle Michelin, entra nelle nostre case – quel sorriso simpatico – per dare qualche consiglio, presentare ricette che fanno leccare i baffi, senza dare un colpo al cuore del portafogli. Piatti per tutti i gusti e tutte le tasche, anche se quei gamberoni costano magari un po’ di più. Ma alla fine che festa è se non si esagera un po’? Si parte, un viaggio nei sapori delle feste con una guida d’eccezione, un maestro della cucina che si è imposto con il Trigabolo di Argenta – un po’ di amici, una sperimentazione che ha fatto scuola – ad Ostellato la Locanda delle Tamerici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricette di Natale (facili) dello chef Igles Corelli: “Consigli per tutti i gusti senza spendere troppo”

Leggi anche: Per le ultime Sagre d'autunno lo show cooking dello chef Igles Corelli

Leggi anche: Natale cheap o chic? Il menù dello chef per accontentare i gusti... e le tasche

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le ricette del Natale: 4 piatti italiani classici di 4 chef per festeggiare; Cenone di Natale, tutti i trucchi degli chef: spezzatino al cacao, ostriche congelate e zenzero nel brodo dei tortellini; 35 ristoranti a Natale 2025: menu e prezzi a partire da 40 euro; Quattro chef stellati Michelin per un grande pranzo di Natale: le ricette di Cedroni, Di Fabio, Zaki e Bertini per i lettori del Corriere.

Pranzo di Natale 2024, ristoranti e ricette facili e particolari/ Cosa mangiare e dove: spopola il take-away - Pranzo di Natale 2024, cosa mangiare e dove: dai ristoranti alle ricette facili e particolari da preparare a casa (ma spopola anche il take- ilsussidiario.net

Le ricette del Natale: 4 piatti italiani classici di 4 chef per festeggiare - Risultato: un menù in equilibrio fra tradizione e innovazione, dall'insalata russa al capocollo ... vanityfair.it