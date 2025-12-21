Ricchi e Poveri ingresso da brividi a Domenica In | entrano in studio e cadono
(Adnkronos) – Caduta per i Ricchi e Poveri durante l'ingresso in studio a Domenica In. I due artisti, appena annunciati da Mara Venier, sono entrati inciampando sullo scalino: prima Angelo Sotgiu, poi Angela Brambati. Dopo un primo momento di preoccupazione tra il pubblico, l'incidente ha strappato commenti ironici e risate. "Un volo meraviglioso", ha sdrammatizzato . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri cadono insieme in diretta a Domenica In: cosa è accaduto – Video
