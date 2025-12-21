Pensava di dover partecipare a un casting. Invece si è ritrovata dentro a un incubo: ricattata e con un video che la ritraeva nuda, dove erano presenti pure scene decisamente esplicite, a sfondo sessuale, ma che mai aveva girato. Vittima una modella romana di 32 anni. Lei ha presentato denuncia e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Ricattata con un finto video hard dopo un casting online. L'incubo di una modella romana

