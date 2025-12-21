Il riassetto del Rizzoli prevede modifiche nelle corsie, con riduzioni e allargamenti dei reparti. La riorganizzazione interessano l’Ortopedia pediatrica, la Chirurgia della spalla e la libera professione, senza variazioni di personale né comunicazioni ufficiali ai rappresentanti dei lavoratori. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti a partire da gennaio.

Una riorganizzazione e riassegnazione di posti letto, con allargamenti e restringimenti dei reparti che riguardano l’Ortopedia pediatrica, la Chirurgia della spalla, la libera professione, ma senza adeguamenti del persona e nemmeno una comunicazione ufficiale ai rappresentanti dei lavori. È la denuncia di Umberto Bonanno (Uil Fpl) e di Mario Iavazzi (Fp Cgil). "I lavoratori ci hanno informato della riorganizzazione della Chirurgia della spalla, di quella del piede, della libera professione e fisiodegenza in un unico reparto che da 22 posti letto passerebbe a 39, ma nessuno ci ha comunicato nulla in modo ufficiale – dichiara Bonanno –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riassetto del Rizzoli: "Nelle corsie riduzioni e anche allargamenti. Rebus reparti da gennaio"

Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, c’è traffico sulle corsie: anche l’Inter punta l’inglese del Genoa, ma non è il primo obiettivo per gennaio. Ultime

Leggi anche: Ascoli-Sambenedettese, rebus sicurezza: città “militarizzata” e reparti speciali per il derby che torna dopo 39 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Riassetto del Rizzoli: Nelle corsie riduzioni e anche allargamenti. Rebus reparti da gennaio.