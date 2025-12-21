Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato di aver ordinato una revisione della polizia e dei servizi segreti in seguito all’attentato antisemita avvenuto a Bondi Beach. Questa iniziativa mira a valutare le misure di sicurezza e a rafforzare le procedure di prevenzione. La revisione si inserisce in un quadro più ampio di impegno per garantire la sicurezza della comunità e prevenire future minacce.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato di aver ordinato una revisione della polizia e dei servizi segreti. Il governo valuterà se le forze di sicurezza dispongano dei poteri e delle strutture adeguati “per garantire la sicurezza degli australiani dopo il terribile attacco terroristico antisemita a Bondi Beach”. In un messaggio pubblicato su X, Albanese ha ricordato che, a una settimana dall’attacco, il Paese avrebbe osservato un minuto di silenzio e acceso una candela in memoria delle vittime. Il premier ha sottolineato il profondo dolore della comunità ebraica e lo shock ancora diffuso in tutto il Paese, invitando gli australiani a unirsi nel ricordo delle vittime e nel sostegno alle famiglie in lutto, ribadendo l’impegno a combattere l’antisemitismo in ogni sua forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Revisione di polizia e servizi segreti dopo l’attentato antisemita a Bondi Beach, l’annuncio del premier australiano

Leggi anche: L’Australia è in lutto dopo l’attentato antisemita che ha causato 15 morti a Bondi beach

Leggi anche: Australia, premier Albanese annuncia misure contro incitamento all’odio dopo l’attentato di Bondi Beach

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Australia, il premier ordina una riforma della polizia e dei servizi segreti; Australia, il premier ordina una riforma della polizia e dei servizi segreti; Australia, il premier ordina una riforma della polizia e dei servizi segreti; Australia, il premier ordina una riforma della polizia e dei servizi segreti.

Australia, il premier ordina una riforma della polizia e dei servizi segreti - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato oggi di aver ordinato una revisione della polizia e dei servizi segreti dopo l'attentato a Bondi Beach. msn.com