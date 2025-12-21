È stato riassegnato il sesso anagrafico a un adolescente di 13 anni residente in Liguria. La vicenda riguarda un ragazzo, nato con un corpo femminile che non corrispondeva alla sua identità di genere. La sua vicenda rappresenta un passo importante perché è la persona più giovane in Italia che ha concluso un percorso di transizione da femminile a maschile. La storia, riportata dal Resto del Carlino e dal Corriere della Sera, racconta come sia stata la sorella gemella a intuire per prima i cambiamenti, osservandolo crescere con tratti di mascolinità. Giorno dopo giorno, la famiglia ha riconosciuto in lui la propria identità: “E per la sorella, come è stato anche per la madre e poi per il padre, è stato naturale riconoscerlo proprio come lui stesso si è riconosciuto: un bambino” si legge sulle pagine del Resto del Carlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rettifica anagrafica per un 13enne: lo Stato riconosce la sua identità di genere da femminile a maschile

Leggi anche: Brigitte Macron porta in tribunale i creatori della fake news sulla sua identità di genere

Leggi anche: Il cervello maschile è diverso da quello femminile? Lo studio che smentisce un pregiudizio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Rettifica anagrafica per un 13enne: lo Stato riconosce la sua identità di genere da femminile a maschile - È stato riassegnato il sesso anagrafico a un adolescente di 13 anni residente in Liguria. ilfattoquotidiano.it