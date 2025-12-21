L’Alcione subisce una sconfitta per 2-0 sul campo dell’AlbinoLeffe, evidenziando un momento di difficoltà nella stagione. La partita conferma le problematiche attuali della squadra, che si trova ad affrontare una fase critica. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per recuperare fiducia e risultati. Resurrezione AlbinoLeffe. Alcione, ora è vera crisi.

L’Alcione cade 2-0 a Zanica sul campo dell’AlbinoLeffe e incassa un’altra sconfitta pesante: certificato il momento più complicato della stagione orange. I bergamaschi, al contrario, superano il “momentaccio“ (due punti in quattro gare) e indirizzano la gara nel primo quarto d’ora. Il vantaggio arriva sugli sviluppi di un calcio piazzato, con Potop (nella foto) che trova lo stacco vincente e supera Agazzi. La reazione dell’Alcione è timida e non porta a occasioni di rilievo, mentre l’AlbinoLeffe continua a spingere e trova presto il raddoppio: De Paoli viene servito in area e di sinistro firma il 2-0, chiudendo di fatto la partita già nella prima parte di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Resurrezione AlbinoLeffe. Alcione, ora è vera crisi

