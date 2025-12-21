Perugia, 21 dicembre 2025 – Il Perugia prova a uscire da un periodo complicato. Dopo tre sconfitte consecutive arriva un successo netto, per 4-0 in casa contro il Forlì. Una partita che ha avuto fin dall’inizio un solo padrone. L’ambiente dunque respira, dopo la sconfitta in casa nel derby contro la Ternana in particolare e nel successivo ko in trasferta a Campobasso. Doppietta di Manzari, con due gol entrami su rigore. C’è poi il gol di Montevago e quello di Joselito a venti minuti dalla fine. Un buon Natale insomma per il Perugia, che si porta a 15 punti, prova a uscire dalla zona playout: in questo momento la “salvezza” dista solo tre punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Respira il Perugia: vince 4-0 contro il Forlì, è un festival del gol

Leggi anche: Liga, il Real vince e Xabi Alonso respira! Contro l’Alaves è ancora Rodrygo il protagonista dei Blancos, mentre Vinicius recrimina un rigore: «Non l’ha fischiato perché ero io»

Leggi anche: Il Forlì scaccia la crisi e vince contro il Carpi, mister Miramari: "Grande carattere"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Respira il Perugia: vince 4-0 contro il Forlì, è un festival del gol - Dopo tre sconfitte consecutive torna al successo il Grifone. sport.quotidiano.net