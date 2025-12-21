Respinto dai buttafuori giovane assalta il locale armato di machete La paura dei clienti | Si sono messi a piangere – Il video

Momenti di terrore venerdì sera, 19 dicembre, al Fame House di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, dove era era in corso la serata di inaugurazione della nuova gestione. Circa duecento persone stavano festeggiando, quando un giovane – di origine egiziana e residente in zona, tra i 20 e i 25 anni – ha tentato, armato di machete, di entrare nel locale. Il ragazzo in evidente stato di alterazione. Secondo quanto raccontato dal titolare, che ha preferito restare anonimo, il ragazzo si sarebbe presentato all’ingresso in evidente stato di alterazione, pretendendo di entrare a tutti i costi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Viene respinto dal buttafuori di un locale a Verona: ragazzo impugna un machete e spruzza spray urticante

Leggi anche: Maxi rissa fuori dall’Hulala Club tra buttafuori e clienti a Ostiense: polizia chiude il locale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Viene respinto dal buttafuori di un locale a Verona: ragazzo impugna un machete e spruzza spray urticante - Un giovane è stato respinto dal buttafuori di un locale a San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona: il giovane è tornato impugnando un machete e sfondando ... fanpage.it