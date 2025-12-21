Repubblica | Napoli la coppia che accende Conte

Napoli si distingue per una coppia d’attacco composta da un centravanti fisico e dominante, affiancato da un fantasista rapido che crea spazi e opportunità. Questa combinazione contribuisce a rafforzare le prestazioni della squadra e a rendere il gioco più fluido e imprevedibile. La collaborazione tra i due giocatori rappresenta un elemento chiave nel successo del Napoli. Repubblica: “Napoli, la coppia che accende Conte”»

"> Un centravanti fisico e dominante, un fantasista rapido che gli gira attorno. Un’accoppiata classica, quasi archetipica, del calcio. È questa la miscela scelta da Antonio Conte per riportare il Napoli al successo e provare a conquistare il primo trofeo della stagione. Lo racconta Pasquale Tina sulle pagine di Repubblica Napoli, analizzando le scelte offensive degli azzurri alla vigilia della Supercoppa. Domani a Riyad, con calcio d’inizio alle 20 italiane, il Napoli campione d’Italia sfiderà il Bologna nella finale di Supercoppa. Una partita che rievoca ricordi amari: la sconfitta del Dall’Ara del 9 novembre, un 2-0 che fece precipitare gli azzurri in una crisi profonda e che portò allo sfogo pubblico di Conte, deciso a voltare immediatamente pagina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, la coppia che accende Conte” Leggi anche: Neres-Lang, la nuova coppia che accende il Napoli di Conte Leggi anche: Repubblica: “Napoli, allarme gol: Conte pensa al ritorno del 4-4-1-1 e alla coppia Neres-Hojlund” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Repubblica: Finale Napoli-Bologna. Per la Supercoppa formazione confermata; Gazzetta dello Sport: La coppia è giusta. “Caravaggio a Napoli”, i capolavori dell’artenel libro di Repubblica x.com “Caravaggio a Napoli”, presentato il libro di Repubblica: “Scopriamo la città attraverso le opere” In regalo sabato 20 dicembre con il giornale, stamattina l’evento alle Gallerie d’Italia. L’assessora al Turismo Teresa Armato: “Una guida preziosa per scoprire la ci - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.