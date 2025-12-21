Repubblica delle banane? Oltre | delle noci di cocco e non solo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso per l’approvazione della Manovra Economica  al vaglio delle due Camere, si allunga di anno in anno e somiglia, almeno da circa un decennio, sempre più simile a “Oggi le comiche”. Era questo il titolo del filmato che, un tempo, tra il dopoguerra e gli anni ’50, veniva proiettato nei cinema mentre si procedeva a riavvolgere la pellicola del film in cartellone per quel giorno, dopo che era stata proiettata già prima, al fine di proiettarla a stretto giro. Quanto la classe politica del Paese attualmente è presa, a portare a termine, farà trascorrere ai suoi componenti un Natale a dir poco impegnato, con l’assillo di fare in tempo a licenziare la versione finale entro il termine stabilito. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Riforma dei dirigenti, l’opposizione in Regione: “Bucci vuole una Repubblica delle banane”

Leggi anche: Semi di chia: hanno più potassio delle banane e aiutano a perdere peso senza fatica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.