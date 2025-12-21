Report | tutte le anticipazioni della puntata di stasera 21 dicembre 2025 su Rai 3
ABBONATI A DAYITALIANEWS Questa sera, domenica 21 dicembre 2025, torna in prima serata su Rai 3 una nuova puntata di Report, il celebre programma di giornalismo d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. L’appuntamento è alle 20,30, con una serata ricca di approfondimenti, denunce e servizi esclusivi. Di seguito, tutte le anticipazioni sui temi al centro della puntata. Le inchieste di Report di questa sera. Il cuore del problema: la sanità pediatrica in Sicilia. La puntata si apre con l’inchiesta “Il cuore del problema”, firmata da Claudia Di Pasquale con la collaborazione di Giulia Sabella. Al centro del servizio c’è la cardiochirurgia pediatrica in Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 21 dicembre 2025, su Rai 3
Leggi anche: Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 dicembre 2025, su Rai 3
Report, le anticipazioni del 14 dicembre. I temi trattati oggi da Sigfrido Ranucci; Report, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e i servizi; Report su Rai 3, anticipazioni 20 dicembre: Cardiochirurgia pediatrica, Amazon e le altre inchieste di stasera; Report, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e i servizi.
Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 21 dicembre 2025 - Domenica 21 dicembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. msn.com
Report, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e i servizi - Anche questa settimana “Report” sembra interrogare la nostra nazione parlando di scelte pubbliche controverse, poteri economici e falle strutturali che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. today.it
Le Olimpiadi di Milano-Cortina sotto la lente di Report: le anticipazioni della puntata - ROMA – Pronti per una nuova puntata di Report che andrà in onda questa sera su Rai 3 alle 20. dire.it
REPORT - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 SU RAI TRE
Tutte le anticipazioni della finale! Chi vincerà la ventesima edizione di #ballandoconlestelle @Ballando_Rai x.com
Tutte le anticipazioni della finale! Chi vincerà la ventesima edizione di #ballandoconlestelle @ballandoconlestelle - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.