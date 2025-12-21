Replica La Promessa in streaming puntate 21 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – domenica 21 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna, la notizia della morte di Jana porta sconforto alla tenuta. Manuel e Maria sono disperati. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

