Renzi Il governo tira a campare centrosinistra si svegli

Nel contesto attuale, le parole di Renzi evidenziano una critica nei confronti dell'operato del governo e delle forze di centrosinistra. Secondo l'ex presidente del Consiglio, manca una visione chiara e strategica, e questa situazione rischia di compromettere il futuro del Paese e la sua posizione in Europa. È importante riflettere sulla necessità di un rinnovamento e di un impegno più deciso. Renzi conclude: «Il governo tira a campare, centrosinistra si svegli».

ROMA (ITALPRESS) – "Non hanno nessuna visione. Tirano a campare. E' uno sguardo mediocre, e porterà il Paese al declino e all'inconsistenza dell'Europa. Per noi è una grande opportunità". A parlare, in un'intervista a Repubblica, è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito delle misure contenute nella manovra economica. "Non si è mai visto – aggiunge Renzi – un ministro dell'Economia che non solo è sotto tutela da parte di palazzo Chigi, ma è sfiduciato dal suo stesso partito, la Lega. Siamo allo scandalo di una legge di bilancio che al 20 dicembre non ha fatto un voto". "Balbettano. Tentennano.

