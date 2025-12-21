Continuano le prime nomine da parte del presidente della Regione Campania Roberto Fico, che sta rendendo operativo il suo staff. Nelle ultime ore ha nominato come sua portavoce la dottoressa Fiorella Naddeo, mentre il dottor Jacopo Di Bonito assume l’incarico di Responsabile dell’Informazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Regione Campania, Fico nomina portavoce e responsabile Informazione Multimediale

